محافظ الدقهلية: إقامة معرض أجا خارج عاصمة المحافظة خطوة لنشر الثقافة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن إقامة المعرض الأول للكتب بأحد المراكز بنطاق المحافظة خارج عاصمتها المنصورة يعد خطوة متميزة لنشر الثقافة والمعرفة بين جموع المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تعميم إقامة معارض الكتب على مستوى مراكز المدن بالمحافظة، لتوسيع قاعدة الاستفادة بين الشباب من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية، للمعرض الأول للكتاب بمدينة أجا، بحضور اللواء حسام حمودة، رئيس مركز ومدينة أجا، الشيخ السيد العايدي، مدير إدارة أوقاف أجا، حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق، القمص مكارى غبريال، راعى كنيسة مارى جرجس بميت دمسيس، نواب البرلمان عن مركز أجا.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض معرباً عن سعادته البالغة لشمول المعرض على مختلف الكتب فى كافة مجالات العلم والثقافة والمعرفة من كتب ثقافية ودينية وعلمية ولوحات فنية.

ومن جهته أوضح رئيس مركز ومدينة أجا، أن هذا المعرض يأتى تنظيمه فى إطار الأسبوع الثقافى الذى يتم إقامته خلال الفترة من 17 إلى 24 يناير 2018 وذلك بالتعاون والتنسيق مع بيت ثقافة أجا والذى يتضمن ندوات للتوعية وترسيخ مفهوم الانتماء بمشاركة الأزهر والكنيسة، مشيراً إلى إقامة أمسيات شعرية وغنائية وإلقاء محاضرات حول الإبداع والثقافة فى مواجهة الإرهاب بمشاركة أدباء وشعراء مديرية الثقافة بالدقهلية، كما يتضمن ندوات سينمائية حول التنمية وأهمية التعليم والوعى الثقافى ودور الإعلام فى صناعة الوعى.

وفى السياق ذاته أكد الشعراوى، أن الثقافة والعلم والمعرفة وسائل أساسية لبناء الإنسان واستنارة عقله مما يدفعه دائما ًإلى التفكير السليم وتميزه بالوعى الكامل مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن الفكر دائما يسبق الإمكانيات ويقودها إلى الاستغلال الأمثل مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للوصول إلى الأهداف المنشودة.