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الأربعاء، 17 يناير 2018 12:39 م
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محافظ الجيزة يوجه بإزالة 17حالة تعدى على حرم الطريق العام

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:12 م
محافظ الجيزة يوجه بإزالة 17حالة تعدى على حرم الطريق العام كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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قررت محافظة الجيزة إزالة 17 حالة تعدى على حرم الطريق العام دون ترك الأبعاد القانونية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.
 
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه سيتم تحميل المخالفين نفقات إزالة المخالفات مع تحذيرهم لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
 
وأوضح أن المخالفات التى تم رصدها تقع فى نطاق مراكز البدرشين والعياط وأوسيم ومنشاة القناطر وأبو النمرس وأطفيح وأن المخالفات تتنوع ما بين بروز المبانى وبناء حجرات بالطوب الأحمر، وبناء قواعد خرسانية بالطوب الأحمر والأبيض للشروع فى بناء سكن خاص.
 
وأكد المحافظ على استمرار محاصرة مخالفات البناء وتطبيق القانون والتشديد على ضرورة الالتزام بالتراخيص الصادره وعدم مخالفتها.
 

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