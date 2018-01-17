محافظ أسوان يتفقد فعاليات المهرجان القومى للتسوق





أسوان - صلاح المسن

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتفقد معرض ومهرجان "أسوان القومى للتسوق - كولكشن" بأرض المعارض بأسوان، والذى تم افتتاحه فى بداية الأسبوع الحالى ضمن فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى.

وقد رافق المحافظ فى جولته التفقدية داخل المعرض رئيس الغرفة التجارية ووكيل وزارة التموين حيث تابع اللواء مجدى حجازى حركة البيع والشراء ومدى التزام العارضين بالبيع بسعر المصنع وخفض الأسعار مع التأكد من جودة المنتجات داخل كافة أجنحة المعرض المكونة من 5 أقسام تضم السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة اللحوم التى تباع بسعر 75 جنيها والدواجن التى تباع بسعر 15 جنيها، بجانب الأسماك التى تباع بأسعار أقل من السوق المحلى.

كما تفقد المحافظ معرض الأثاث الدمياطى، بالإضافة إلى جناح خاص بمستلزمات الأسرة وجهاز العروسين من ملابس وأدوات منزلية ومفروشات، واختتم المحافظ جولته بزيارة جناح المشغولات اليدوية والحرف البيئية.

وأثناء تفقده لأجنحة معرض كولكشن استفسر مجدى حجازى من المواطنين المتواجدين عن مستوى الأسعار وجودة السلع حيث أكدوا على أن أسعار السلع بالمعرض أقل بكثير عن أسعار مثيلاتها فى الأسواق والمحلات الأخرى وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى محاربة الغلاء وتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار، مطالباً القائمين على تنظيم المعرض بزيادة كميات اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين بعد أن لاحظ حجازى وجود إقبال كبير منهم على شراء الدواجن، كما كلف محافظ أسوان التموين بتكثيف الرقابة التموينية لمتابعة حركة الأسعار داخل المعرض ووضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخله. موجهاً بضرورة توفير دورات مياه عمومية ووحدات مطافئ وشرطة وإسعاف لتحقيق التأمين الكامل لرواد المعرض، علاوة على تخصيص جزء من المعرض لتقديم عروض فنية ترفيهية لفرق الفنون الشعبية ضمن الليالى الثقافية، وأيضاً التوسع فى دعم المعرض بالكافتيريات لتقديم الوجبات والمشروبات لرواده.

وعلى هامش تفقده للمعرض استمع مجدى حجازى للاستفسارات والمطالب الجماهيرية من المواطنين وخاصة فى مجالات الإسكان ومياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق داخل مدينة أسوان.