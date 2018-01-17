مجلس العموم البريطانى يقر مشروع قانون الانفصال عن الاتحاد الأوروبى

مجلس العموم البريطانى يقر مشروع قانون الانفصال عن الاتحاد الأوروبىالأربعاء، 17 يناير 2018 09:36 م
مجلس العموم البريطانى
أ ف ب
إضافة تعليق
تبنى النواب البريطانيون مساء الأربعاء مشروع قانون الحكومة حول الخروج من الاتحاد الأوروبى فى ختام مسار طويل واجهت خلاله السلطة التنفيذية صعوبات عدة، وأحالوه على مجلس اللوردات.
ويهدف المشروع الذى أيده 324 عضوا فى مجلس العموم وعارضه 295 إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها فى شكل طبيعى بعد بريكست فى 29 مارس 2019، وسيناقشه مجلس اللوردات اعتبارا من نهاية يناير.
إضافة تعليق
أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها
رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة