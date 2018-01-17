مجلس العموم البريطانى يقر مشروع قانون الانفصال عن الاتحاد الأوروبى





أ ف ب

تبنى النواب البريطانيون مساء الأربعاء مشروع قانون الحكومة حول الخروج من الاتحاد الأوروبى فى ختام مسار طويل واجهت خلاله السلطة التنفيذية صعوبات عدة، وأحالوه على مجلس اللوردات.

ويهدف المشروع الذى أيده 324 عضوا فى مجلس العموم وعارضه 295 إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها فى شكل طبيعى بعد بريكست فى 29 مارس 2019، وسيناقشه مجلس اللوردات اعتبارا من نهاية يناير.