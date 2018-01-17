مبيعات قياسية لمجموعة فولكسفاجن بعد عامين على فضيحة "ديزل جيت"





أ ف ب

سجلت عمليات تسليم مجموعة تصنيع السيارات الألمانية فولكسفاجن زيادة بنسبة 4,3 % إلى 10,74 ملايين عربة فى العام 2017 ما يشكل رقما قياسيا بعد عامين على فضحية ديزل جيت وبينما تبذل جهودا للاحتفاظ بتصنفيها اولى فى العالم.

وسرّعت المجموعة التى تضم نحو 12 ماركة سيارات بينها اودى وبورشه وسيات وسكودا وشاحنات مان وسكانيا، وتيرة الانتاج فى ديسمبر وباعت نحو مليون عربة فى العالم اى بزيادة سنوية نسبتها 8,5%.

ويمكن أن تحتفظ المجموعة بمرتبتها الأولى فى العالم فى هذا القطاع بعد ان انتقلت الى تويوتا عام 2016. وتعول المجموعة اليابانية التى لم تنشر ارقامها بعد على بيع 10,35 مليون سيارة فى العالم 2017.

ويمكن ان يتقدم التحالف بين نيسان وميتسوبيشى موتورز ورينو على تويوتا. وتعول هذه الشركات مجتمعة على بيع 10,5 ملايين عربة فى مجمل العام الماضي.

وبعد عام 2015 السيء، عادت فولكسفاغن الى وتيرتها على صعيد التسليم وعززت تقدمها العام الماضي.

من جهتها، عززت الصين مكانتها فى السوق العالمى بتقدم بنسبة 5,1% مع بيع نحو 4,2 ملايين عربة.

فى الولايات المتحدة، سجلت المبيعات تحسنا ب5,8% مع بيع 625 نحو الف عربة

وكانت فضحية "ديزل غيت" حول الغش باداء سيارات فولكسفاغن التى تعمل بالديزل انكشفت فى الولايات المتحدة فىسبتمبر 2015.