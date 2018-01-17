مباحثات برلمانية بين العراق وسلطنة عمان فى بغداد

مباحثات برلمانية بين العراق وسلطنة عمان فى بغدادالأربعاء، 17 يناير 2018 03:08 م
رئيس برلمان سلطنة عمان خالد بن هلال المعولى
أ ش أ
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بحث رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، مع نظيره العمانى، خالد بن هلال المعولى، مستجدات الأوضاع على المستويين العربى والإقليمى.
وذكر بيان للمكتب الإعلامى للجبورى - نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - سبل تطوير العلاقات الثنائية خصوصا على المستوى البرلمانى، وفتح آفاق جديدة من التعاون بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤى مشتركة لمواجهة التحديات والأزمات وتبنى لغة الحوار الحقيقى والجاد لتحقيق الوئام والانسجام بين دول المنطقة.
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