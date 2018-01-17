مؤتمر الأزهر يستهل فعالياته بفيلم تسجيلى عن جهد المشيخة فى نصرة القدس





كتب ــ لؤى على ـ إسماعيل رفعت

استهل مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة الأقصى، فعالياته بفيلم تسجيلى عن جهد الأزهر فى دعم قضية القدس مستعرضا مواقفه التاريخية، وعرض الفيلم مشاهد من فلسطين ومحاولات التهويد والتقسيم ونزع العروبة والممارسات الغاشمة، والتلاحم مع فلسطين.

فيما تزينت المنصة بالقاعة الرئيسية لمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات لاستقبال وفود المؤتمر بمجسم كبير للمسجد الأقصى وعلى يمينه ويساره العلم الفلسطينى وفى المنتصف كلمة القدس وعنوان المؤتمر لنصرة القدس.. وذلك قبيل وقت قصير من بدء فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ظهرت قبة الصخرة فى خلف القاعة وتزينت جوانب القاعة بصور ومجتمعات للمسجد الأقصى لتبدو الصورة العامة للقاعة كأنك داخل المسجد الأقصى، فى إطار من التفاعل وتوفير الإطار المناسب لموضوعات وفعاليات المؤتمر حول وضع القدس والمسجد الأقصى دينيا وتاريخيا وفنيا ودوليا .

ورددت فيروز أغنيتها "يا قدس" لتهز جنبات القاعة بالدعم للأقصى، فيما جاءت صورة الجامع الأزهر وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب بالقاعة وعليها كلمة القدس وأسفلها موضوع المؤتمر.

ويتوافد على القاعة منذ الصباح الوفود للمشاركة فى المؤتمر، كما تم توزيع مجموعة كتب ومراجع عن القدس والمسجد الأقصى ووثائق الأزهر ودوره فى التجديد وبعض القضايا الدينية التى تبناها الأزهر، واستعدت القاعة لاستقبال الوزراء وكبار المسئولين من مصر والعالم من أكثر من 80 دولة.