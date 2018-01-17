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لو كنت من الفائزين بشقة فى "سكن مصر" تعرف على مواعيد الأقساط × 12 معلومة

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:24 ص
لو كنت من الفائزين بشقة فى "سكن مصر" تعرف على مواعيد الأقساط × 12 معلومة مشروع سكن مصر - صوره ارشيفيه


كتب أحمد حسن
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بعد انتهاء القرعة العلنية لمشروع سكن مصر فى عدد من المدن الجديدة والتى تضمنتها المرحلة الأولى، ننشر من خلال هذا التقرير فى خطوات محددة مواعيد وقيمة الأقساط ومبلغ مقدم الحجز من خلال 12 معلومة جديدة وهى :

1-  تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى استقبال الحاجزين لدفع مقدمات الحجز اعتبارا من نهاية الشهر الجارى.

2-  أعلنت وزارة الإسكان أن المدة المحددة لاستقبال مقدم الحجز 30 يوما من فتح  باب تلقى المقدمات.

3-  حددت وزارة الإسكان نسبة 20% من إجمالى قيمة الشقة.

4-  يتم خصم مبلغ جدية الحجز الذى تم دفعه عند التقدم لحجز الوحدة.

5-  يتم إضافة نسب 1.5 % لنسب التمييز ومصاريف مجلس الأمناء.

6-  يصل إجمالى مقدم حجز الوحدة فى سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر لـ107 آلاف بعد إضافة نسب التميز ومصاريف مجلس الأمناء.

7-  إجمالى المبلغ المستحق لسداده اعتبارا من نهاية الشهر الجارى 67 ألف جنيه بعد خصم مبلغ الـ40 ألف جنيه.

8-  قيمة القسط ربع السنوى تصل لـ10 آلاف جنيه لمدة 6 أقساط.

9-  حددت وزارة الإسكان 10 % من قيمة الوحدة كدفعة استلام بنحو 49 ألف جنيه.

10- مبلغ وديعة الصيانة يقدر بنحو 24 ألف جنيه.

11- المبلغ المتبقى بعد سداد الأقساط ودفعات الاستلام ومقدم الحجز 289 ألف جنيه.

12- قيمة القسط ربع السنوى بعد الاستلام يصل لـ14 ألف جنيه.                   


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