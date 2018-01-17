كلية الزراعة بالإسكندرية : عيادة زراعية لمواجهة أمراض النباتات





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور أيمن بسيونى عبده المشرف العام على العيادة الزراعية بكلية الزراعة بالشاطبى،إن الكلية أنشأت هذه العيادة نظراً لحاجة المجتمع إلى مواجهة ظاهرة انتشار الآفات الزراعية وأمراض النباتات للحصول على أعلى وأجود إنتاج بأسلوب علمى واقتصادى للحفاظ على البيئة من التلوث.

وأشار بسيونى فى بيان له اليوم أن العيادة الزراعية تقوم بتوظيف كافة الامكانيات العلمية والمعملية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى خدمة القطاع الزراعى الانتاجى فى مصر بما يتوفر لها من علماء ومعامل وخبرة طويلة فى المجال الزراعى بشقيه البحثى والتطبيقى.

وأضاف بسيونى أن العيادة الزراعية خدماتها أيضاً إلى الشركات الزراعية وأصحاب المزارع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى كافة أنشطة الانتاج الزراعى خاصة فى مجال مكافحة الآفات ومسببات الأمراض النباتية وأمراض ما بعد الحصاد.

كما تقدم المعونة الفنية والاستشارات لشباب الخريجين والمزارعين وتنمية قدراتهم فى مجال العمل الزراعى، وأيضاً تقوم العيادة بالتحكيم فى مجال أمراض النباتات وتلوث التربة والمياه والبذور والشتلات وكتابة التقارير الفنية اللازمة وتقييم جودة الأعمال الزراعية المختلفة التى تمت فى الأراض الزراعية.