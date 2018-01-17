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فيديو.. غادة والى تزور مصنعا للملابس الجاهزة والمنسوجات بالوادى الجديد

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:07 ص
فيديو.. غادة والى تزور مصنعا للملابس الجاهزة والمنسوجات بالوادى الجديد الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة وماهر عبد النور
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زارت غادة والى وزيرة التضامن مساء اليوم فى نهاية جولتها بمدينة الخارجة مع كلا من وزير النقل الدكتور هشام عرفات ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزمالوط مصنع الملابس الجاهزة والمنسوجات، والذى بدأ إنتاجه فى مدينة الخارجة منذ ٢٤ أغسطس الماضى بشراكة مع المحافظة و دعم من الصندوق الاجتماعى بعد أن كان المصنع قد تعثر لفترةطويلة، وتخصص المصنع فى صناعة الزِّى المدرسى بكفاءة من حيث الخامات والتصميمات والألوان .

والتقت الوزيرة بالشاب الشريك فى المصنع و يدعى بكر حسين بكر،  لافتا أن المصنع يعمل به ٣٧ عاملا و عاملة من مدينة الخارجة ويزداد العدد  فى بعض المواسم فضلا عن ١٧ عاملما بين إدارة وتدريب أغلبهم من القاهرة .ك،وشرح  الشاب كيف أن القدرة التصنيعية للمصنع تصل إلى ١٠٠٠ قطعة يوم من الزِّى المدرسى ، إضافة إلى ٣٠٠٠ قطعة / يوم من (بنطلون الجينز) ، موضحا أن إجمالى الإنتاج بلغ ١٣٤٧٤ قطعة فى خمسة أشهر (أغسطس-ديسمبر).

 

ومن جانبها، أكدت غادة والى  وزيرة التضامن أن الكرامة الحقيقية فى العمل باعتباره الحل الأفضل  لإخراج الناس من الفقر ، مشيرة إلى أن المصنع تجربة ناجحة فى كيفية الخروج منالتعثر بفضل الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص ويقوم بتشغيل سيدات وشبابا واستطاع أن يحقق مبيعات بقيمة  مليون ١٢٩ ألف جنيه.  

 

وأكدت والى أنها مساندة لهذا النموذج الفريد قائلة:"لازم نشوف كيف نكرمه ونتوسع فى المصنع لتشغيل المزيد من العمالة ".

 

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بفكرة إعادة فتح مصنع كان متوقفا وتشغيل عمالة وفتح بيوت.. "وإنتاج آلاف القطع من البنطلون و تى شيرتات خلال ٥ شهور، خاصة و أن المصنع يشغلسيدات".. مضيفة:" عندنا سيدات يعملن فى مهنة كثيفة العمالة وفِى مهنة يحبونها

 


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