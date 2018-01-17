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فهد الصباح رئيسا للاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف

الأربعاء، 17 يناير 2018 08:39 م
فهد الصباح رئيسا للاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف الشيخ فهد نايف الجابر الأحمد الصباح


أ ش أ
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صرح الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف حسام عزت أبوالعلا، بأن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرر تعيين الشيخ فهد نايف الجابر الأحمد الصباح رئيسا للاتحاد، وفاطمة السعيد نائبا لرئيس الاتحاد.

وبدوره، أعرب السفير محمد الربيع أمين عام المجلس عن تطلعه لقيام الاتحاد بدور فعال فى المرحلة المقبلة لخدمة القضايا العربية.


ومن جانبه، قال الشيخ فهد نايف الجابر الأحمد الصباح إن الاتحاد سيكون أحد آليات العمل العربى المشترك وسيكون هناك تعاون كامل مع كافة الهيئات والوزرات فى الدول العربية، وأنه سيقوم بعمل زيارات رسمية عربية مع وفد الاتحاد لتدشين مكاتبه فى كل من مصر والإمارات والأردن ولبنان والسعودية وإعادة تفعيلها.

 


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فهد نايف الجابر الأحمد الصباح

الكويت

مكافحة التزوير والتزييف



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