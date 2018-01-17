فنزويلا تحيى ذكرى عبدالناصر.. ورئيسها: نحتفل مع شعب مصر بـ"رمز النضال"الأربعاء، 17 يناير 2018 11:27 ص
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر
فاطمة شوقى
إضافة تعليق
أحيت دولة فنزويلا الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدة على أن عبدالناصر كان رمزاً للنضال ضد الاستعمار.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية اليوم ، والذى نشرته صحيفة "أبوريا" على موقعها الالكترونى، قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فى رسالة موجهة للحكومة والشعب المصرى: عبدالناصر كان مدافعا متميزاً عن النضال المناهض للاستعمار ومروج وداعم للعروبة والاشتراكية.
وأضاف مادورو أن الثورة التى قام جمال عبدالناصر كان لها أثرا إيجابيا على شعبه فى الصحة والتعليم والإسكان والمساواة بين الجنسين.
إضافة تعليق
سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة
مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة