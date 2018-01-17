فنزويلا تحيى ذكرى عبدالناصر.. ورئيسها: نحتفل مع شعب مصر بـ"رمز النضال"





فاطمة شوقى

أحيت دولة فنزويلا الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدة على أن عبدالناصر كان رمزاً للنضال ضد الاستعمار.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية اليوم ، والذى نشرته صحيفة "أبوريا" على موقعها الالكترونى، قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فى رسالة موجهة للحكومة والشعب المصرى: عبدالناصر كان مدافعا متميزاً عن النضال المناهض للاستعمار ومروج وداعم للعروبة والاشتراكية.

وأضاف مادورو أن الثورة التى قام جمال عبدالناصر كان لها أثرا إيجابيا على شعبه فى الصحة والتعليم والإسكان والمساواة بين الجنسين.