غلق دير سانت كاترين لمدة 3 أيام احتفالا بعيد الغطاس اعتبارا من غدا





كتبت ميرفت رشاد

تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد بإغلاق دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أيام 18، 19، 20 يناير الجارى، بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس، كما سيتم إغلاق الدير يوم 27 من يناير بمناسبة عيد قديسين سيناء وقصر الصلوات على رهبان الدير.

وأخطرت الغرفة أعضاء الجمعية العمومية من الشركات بتعليمات شرطة السياحة، لعدم إدراج زيارة دير سانت كاترين فى برامجهم السياحية خلال فترة الاحتفال بعيد الغطاس والقديسين.

يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، يعد خطة لتطوير المنطقة المحيطة بدير سانت كاترين، تشمل الممرات المحيطة بالدير وتوزيع الإضاءة ووضع مسارات للطريق لتلائم الوضع البيئى للمنطقة، نظرًا لأن دير سانت كاترين يقع على قوائم التراث العالمى، مشيرا إلى أن الجهاز قام بعمل مقايسات للمنطقة، أمس السبت، لبدء تطوير المنطقة المحيطة بالدير.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت افتتاح مكتبة دير سانت كاترين، ثانى أقدم مكتبة فى العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وقبة الفيسفساء بكنيسة التجلى، وذلك بحضور سفراء اليونان وقبرص وكرواتيا وأيرلندا وألمانيا وبلغاريا والبرتغال وصربيا، وعدد من أهالى سانت كاترين.