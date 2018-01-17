video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غدا.. "المفوضين" تواصل بحث المطالبة بإلغاء زيادة أسعار المحروقات

الأربعاء، 17 يناير 2018 08:16 م
غدا.. "المفوضين" تواصل بحث المطالبة بإلغاء زيادة أسعار المحروقات مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، غدا الخميس، دعوى تطالب بإلغاء زيادة أسعار المحروقات، وتواصل الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، وتطالب بإصدار حكم بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل.

وذكرت الدعوى، أن الدستور المصرى، أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب فى مصلحة محدودى الدخل، مضيفًا أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودى الدخل تحمله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توابع تطبيق القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات بالسعودية.. عضو لجنة الحج سابقا: يرفع برامج سعر العمرة 15%.. 11 ألف جنيه تكلفة البرنامج الاقتصادى و23 ألف لـ4 نجوم.. عضو غرفة الشركات: بدء الرحلات منتصف فبراير

اخبار الحوادث

حوادث

المحروقات

البترول

مجلس الدوله



لا تفوتك
السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

السيسى للمصريين: والله العظيم طول ما انتوا صابرين وإيد واحدة محد يقدر يسبقكم

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

الرئيس: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

وزير خارجية إثيوبيا عن سد النهضة: نراعى المصالح المصرية المتعلقة بنهر النيل

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

تجديد حبس محافظ المنوفية واثنين آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة