غدا.. "المفوضين" تواصل بحث المطالبة بإلغاء زيادة أسعار المحروقات

غدا.. "المفوضين" تواصل بحث المطالبة بإلغاء زيادة أسعار المحروقاتالأربعاء، 17 يناير 2018 08:16 م
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، غدا الخميس، دعوى تطالب بإلغاء زيادة أسعار المحروقات، وتواصل الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، وتطالب بإصدار حكم بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل.
وذكرت الدعوى، أن الدستور المصرى، أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب فى مصلحة محدودى الدخل، مضيفًا أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودى الدخل تحمله.
إضافة تعليق
"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة