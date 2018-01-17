غدا.. "المفوضين" تواصل بحث المطالبة بإلغاء زيادة أسعار المحروقات





كتب أحمد عبد الهادى

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، غدا الخميس، دعوى تطالب بإلغاء زيادة أسعار المحروقات، وتواصل الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، وتطالب بإصدار حكم بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل.

وذكرت الدعوى، أن الدستور المصرى، أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب فى مصلحة محدودى الدخل، مضيفًا أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودى الدخل تحمله.