عميد طب بنها يؤكد على حسن معاملة الطلبة الوافدين

عميد طب بنها يؤكد على حسن معاملة الطلبة الوافدينالأربعاء، 17 يناير 2018 11:46 م
عميد الكلية مع الطلبة الوافدين
القليوبية - حسن عفيفي
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أكد الدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب البشرى بجامعة بنها أن الكلية بكافة أقسامها وادارتها تقف على مسافة واحدة من جيع الطلاب.
وأضاف خلال لقائه بوفد من الطلاب الوافدين الدارسين بالكلية الذين حضروا لمناقشة بعض البرامج الدراسية المتطورة التى تتبناها الكلية ورعايتها للطلاب الوافدين أن التعامل مع الطلاب الوافدين من كافة الدول يتم وفق اليات وضوابط محددة تحكمها قوانين الجامعة مع مراعاة ظروف اغترابهم عن أوطانهم ومساواتهم بالطلاب المصريين وتقديم جودة عالية فى التعليم لضمان المصداقية واحترام الشهادة الجامعية الممنوحة لهم من كلية الطب بإعتبارها مؤسسة عريقة وتعبر عن كيان كبير هو جامعة بنها.
وأضاف العميد أن عدد الدارسين من الطلاب الوافدين بالكلية فى الدراسات العليا والبكالوريوس يبلغ 498 طالبا يتم الاستجابة لشكواهم والتأكيد على حسن معاملتهم وانه لا حساسية فى التعامل معهم داخل كلية الطب .
كان عددا من الطلاب الوافدين الدارسين بالكلية قد تقدموا بشهادة شكر للدكتور محمود عبد الصبور عميد الكلية ولوكلاء الكلية ولأساتذتها على تعاملهم الأبوى الأمر الذى مثل دافعا لمئات الخريجين للإلتحاق بالدراسات العليا بالكلية.
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