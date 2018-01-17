عمال مصنع التغذية بأسوان يحررون محاضر جماعية ضد "الزراعة" لتوقف صرف رواتبهم





أسوان – صلاح المسن

حرر نحو 30 عاملًا من عمال مصنع التغذية المدرسية بمدينة أسوان محاضر بقسم شرطة أسوان ثانى أدرجت تحت أرقام 55و 58 لسنة 2018، ضد وزارة الزراعة لتأخر صرف رواتبهم منذ شهرين، مطالبين مجلس إدارة المصنع بسرعة صرفها.

وطالب عمال مصنع التغذية المدرسية الوزارات المختصة بالتثبيت على درجات دائمة، حيث أنهم يعملون على عقد شامل وطالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الحوافز والعلاوات الدورية المتأخرة.

وقال" م.م " من العمال الذين حرروا المحضر، إن وزارة المالية ووزارة الزراعة الجهة المسئولة إداريا عن المصنع، توقفت منذ شهر ديسمبر الماضى فى صرف رواتب العمال داخل مصنع أسوان، والتى يصل عددها إلى 498 عاملا، والتى تتراوح ما بين 999 جنيها فقط لحملة المؤهلات العليا، و970 جنيها لحملة المؤهلات فوق المتوسطة، و890 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة.

جدير بالذكر أن مصنع التغذية المدرسية بكيما بمدينة أسوان التابع لوزارة الزراعة بدأ التشغيل التجريبى له فى 2011 ومقام على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة استثمارية 25 مليون جنيه.