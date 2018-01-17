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الأربعاء، 17 يناير 2018 01:42 م
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عامل يتهم إدارة مستشفى بالعمرانية بالتسبب فى وفاة طفليه داخل حضانة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:42 م
عامل يتهم إدارة مستشفى بالعمرانية بالتسبب فى وفاة طفليه داخل حضانة جثة طفل - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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وجه عامل اتهاما لمسؤلى مستشفى بالعمرانية، بالتسبب فى وفاة اثنين من أبنائه حديثى الولادة، بسبب الإهمال فى رعايتهما.

 

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من "محمد. أ" عامل، أفاد فيه بأنه أودع 4 من أبنائه حديثى الولادة بحضانة مستشفى، إلا أنه اكتشف وفاة اثنين منهم، واتهم إدارة المستشفى بالتسبب فى وفاتهما، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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