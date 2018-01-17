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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 م
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طلاب اليونان يحتجون أمام قنصلية أمريكا لاستمرار احتجاز إسرائيل عهد التميمى

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:29 م
طلاب اليونان يحتجون أمام قنصلية أمريكا لاستمرار احتجاز إسرائيل عهد التميمى عهد التميمى


أثينا (أ ش أ)
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احتج طلاب جامعة ثيسالونيكى اليونانية أمام القنصلية الأمريكية فى مدينة ثيسالونيكى على استمرار احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمى (16 عامًا) الذى تنتظر محاكمتها فى إسرائيل بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين فى قريتها.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت التميمى فى 19 ديسمبر الماضى أثناء احتجاج على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأثار استمرار احتجازها قبل محاكمتها ردود أفعال من الاتحاد الأوروبى ومنظمة العفو الدولية وغيرهما بشأن شرعية احتجاز قاصر.

وقال عضو جبهة نضال الطلاب بالجامعة يانيس فاسيلياديس: "لقد أصدرت جامعات مختلفة قرارات، وننظم احتجاجات لنشر الوعى باحتجاز الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 16 عامًا"، مضيفًا: "لم يكن هدفنا التحدث مع القنصلية، ولكن لجعل الناس على وعى بهذه المسألة".

وتابع فاسيلياديس أن "الطلاب سيعقدون فعاليات داخل الجامعة أيضًا؛ لأن بقية الطلاب يجب أن يعلموا الموقف غير المقبول والإجرامى لإسرائيل، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى".


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