video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طرح ذيل ديناصور منقرض للبيع فى مزاد لصالح مشروع إعمار بالمكسيك بعد زلزال

الأربعاء، 17 يناير 2018 09:01 م
طرح ذيل ديناصور منقرض للبيع فى مزاد لصالح مشروع إعمار بالمكسيك بعد زلزال دمار الزلازل بالمكسيك


رويترز
إضافة تعليق

يطرح ذيل ديناصور منقرض، عُثر عليه فى المغرب، للبيع فى مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التى ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية فى سبتمبر أيلول أضرارا بها.

وأفادت دار مورتون للمزادات التى تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذى يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيطرح بسعر أساسى لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكى (95805 دولارات).

وأى مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة (بى.بى.فى.إيه بانكامر) للمساعدة فى تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة.

والذيل لديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس فى المغرب فى الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل وهى من بين أضخم حيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا وتسببا فى أضرار تقدر بمليارات الدولارات.

وقال إن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين يرفض اتهاما أمريكا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة بالمكسيك

هل تطوى صفقة الطوربيدات ملف "الجدار العازل" بين الولايات المتحدة والمكسيك؟.. ترامب يطالب الكونجرس بـ18 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى.. والحكومة المكسيكية تغازل البيت الأبيض بـ100 مليون دولار لإرجاء التنفيذ

المكسيك: لا يوجد دليل على تدخل روسيا فى الانتخابات

مقتل 10 أشخاص فى اشتباكات بين عصابات إجرامية شرق المكسيك

صور.. لحظات رومانسية تجمع جوانا هيل وصديقته على شواطى المكسيك

مستكشفون: العثور على أكبر مغارة غارقة فى العالم بالمكسيك

المكسيك

زلزال

أخبار العالم اليوم

ديناصور



لا تفوتك
تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة