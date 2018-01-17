طرح ذيل ديناصور منقرض للبيع فى مزاد لصالح مشروع إعمار بالمكسيك بعد زلزال





رويترز

يطرح ذيل ديناصور منقرض، عُثر عليه فى المغرب، للبيع فى مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التى ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية فى سبتمبر أيلول أضرارا بها.

وأفادت دار مورتون للمزادات التى تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذى يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيطرح بسعر أساسى لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكى (95805 دولارات).

وأى مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة (بى.بى.فى.إيه بانكامر) للمساعدة فى تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة.

والذيل لديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس فى المغرب فى الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل وهى من بين أضخم حيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا وتسببا فى أضرار تقدر بمليارات الدولارات.

وقال إن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسى.