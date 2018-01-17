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طارق قابيل: قانون التنمية الصناعية يجسد التعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:32 م
طارق قابيل: قانون التنمية الصناعية يجسد التعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة بالمجلس، برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا فى إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
 
وقال، فى بيان له، إن مشروع القانون – والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته - جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

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