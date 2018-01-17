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الأربعاء، 17 يناير 2018 01:47 م
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ضبط 5772 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:42 م
ضبط 5772 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5772 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات، و1853 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 مركبات"توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 32 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


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