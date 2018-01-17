ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل "حوش العائلة الملكية" بالخليفة





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة الإمام الشافعى أمام حوش العائلة الملكية "حوش الباشا" من ضبط "جمال ح ص" 62 سنة، المسئول عن الحوش، و"أحمد ج ح" 29 سنة، حاصل على دبلوم، و"محمد ع م" 53 سنة، عاطل، و"محمد ص ف" 28 سنة، عامل، و"حسين ع ف" 32 سنة، عامل، أثناء خروجهم من داخل حوش العائلة الملكية.

كما تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالى 3000 دولار "مقلدة" بحوزة المتهم الخامس، و"سلم خشبى و2 فأس وغلق جلد ومسمار حديدى كبير الحجم وجاكوش وأزمة حديدية".

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق مع "محمد ع" للتنقيب عن الآثار داخل الحوش محل الضبط باستخدام المضبوطات المضبوطة بحوزتهم مقابل مبلغ مالى، كما تبين وجود حفر بعمق 2 متر × عمق 3 أمتار.

وبمناقشة المتهم الخامس عن المبلغ المالى المقلد المضبوط بحوزته، نفى علمه بأنها عملات مقلدة، وأقر بأنه قام بتغيير مبلغ 20 ألف جنيه مصرى لعملة الدولار المضبوطة بحوزته من شخص يدعى "محمد"، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.