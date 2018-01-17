ضبط 1600 علبة سجائر مهربة جمركيا بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط صاحب محل وبائع متجول بحوزتهم كمية كبيرة من علب السجائر المهربه جمركياً، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامه مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن الرائد أحمد ناصف معاون مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط المدعو " شعبان. ج " 27 سنة صاحب محل لبيع الأدخنة ،و المدعو" أبوالقاسم. ا " بائع متجول بحوزتهما 1600 علبة سجائر مختلفة الأنواع مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 649 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.