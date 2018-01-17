ضبط 1115 قرصا مخدرا فى حملة بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة متهمين.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من مباحث المخدرات يفيد ضبط 1115 قرصا مخدرا بحوزة متهمين. كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 9 قضايا مخدرات عبارة عن 6 قضايا اتجار و3 تعاطى وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 18 قطعة سلاح بدون ترخيص بحوزة متهمين وعدد من الطلقات النارية.