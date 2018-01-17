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ضبط مديرة بمستشفى السويس بتهمة النصب على مواطنين فى 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:17 ص
ضبط مديرة بمستشفى السويس بتهمة النصب على مواطنين فى 1.5 مليون جنيه مستشفى السويس العام


السويس- سيد نون
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ألقت مباحث الأموال العامة بالسويس القبض على مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها تبنى وحدات سكنية.

 

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية يفيد بتحرير مواطنين محاضر اتهموا فيها "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وجمعهم 1.5 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

 

وقدم المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة محضر تحريات مبدئي للنيابة العامة اتهم المسئولة بالمستشفى العام بالنصب والاحتيال.

 

وبصدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المسئولة بالمستشفى، ضبط المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة على المسئولة بالمستشفى العام.

 


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