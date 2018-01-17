ضبط عاطلين قتلا صديقهما بسبب المخدرات داخل زراعات القصب بقنا





قنا- وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل زميلهم بسبب خلافات نشبت بينهم على أموال المخدرات داخل منطقة زراعات قصب السكر بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا .

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد العثور على جثة "محمود.م" 41 سنة تاجر مخدرات داخل زراعات قصب السكر، وبها آثار طعنات نافذة أودت بحياته.

وعلى الفور تشكل فريق بحث بإشراف العميد خالد غانم رئيس قسم المباحث الجنائية بقنا، والمقدم أحمد عبد السلام وكيل فرع البحث بمنطقة الشمال، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سعودى.م" 30 سنة مقيم بدائرة المركز، و"ممدوح.ا" 33 سنة بسبب خلافات نشبت مع المجنى عليه على ثمن الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات.