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الأربعاء، 17 يناير 2018 01:47 م
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ضبط سلع مدعمة وأعلاف حيوانية بدون بيانات وألعاب نارية فى حملة بالغربية

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:02 م
ضبط سلع مدعمة وأعلاف حيوانية بدون بيانات وألعاب نارية فى حملة بالغربية حملة تموينية - أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مواد تموينية مدعمة مربوط صرفها على بطاقات التموين، وأعلاف حيوانية بدون بيانات، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "إبراهيم ر ا ا" 28 سنة، صاحب فرع جمعيتى لصرف المقررات التموينية بمنطقة القرشى ثان طنطا، لتجميعه 600 كيلو سكر تموينى، و384 كجم زيت تموينى، و200 كيلو أرز، و175 كيلو مكرونة، و88 كيلو سمن، و960  قطعة صابون مربوط صرفها على البطاقات التموينية فى المحضر 99 أ د ط قسم ثان طنطا 2018، وضبط "على ع م هـ" 41 سنة صاحب مزرعة دواجن بقرية سندبسط مركز زفتى، وبحوزته 500 لتر سولار مدعم بقصد استخدامها فى غير الغرض المخصص، فى المحضر 872 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط "عطية ا ا ا" 46 سنة، صاحب مدشة أعلاف بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وبحوزته 900 كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات، وغير صالحة للاستخدام، فى المحضر رقم 871 جنح مركز زفتى 2018، وضبط "محمد ا م م" 32 سنة، صاحب محل منظفات ببندر بسيون، وبحوزته 420 كيلو صابون سائل بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية فى المحضر رقم 1074 جنح مركز بسيون  2018.

كما تم ضبط "سمير ع ع د" 70سنة صاحب محل مبيدات زراعية بقرية سبرباى مركز طنطا، وبحوزته 46 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق فى المحضر 26 جنح أ د ط  مركز طنطا، وضبط "أحمد ع م ب" 61 سنة صاحب محل بقالة بشارع بن الفارض مقيم شارع المحبة أول طنطا، وبحوزته 74 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها فى المحضر رقم 73 جنح أ د ط قسم أول طنطا.

كما تم ضبط "عمرو م م ا" 30 سنة صاحب سوبر ماركت بقرية الراهبين مركز سمنود، وبحوزته 235 عبوة (سناكس – شيكولاتة – مياه غازية – جبن مثلثات) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 2209 جنح مركز سمنود، و"سلامة ا ص" 60 سنة صاحب مكتبة بقرية بشبيش مركز المحلة، وبحوزته 1810 صواريخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى المحضر رقم 3144 جنح مركز المحلة، فتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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