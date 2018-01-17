"صيادلة كفرالشيخ" تعلن عن مشاركتها فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإيدز

"صيادلة كفرالشيخ" تعلن عن مشاركتها فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإيدزالأربعاء، 17 يناير 2018 03:54 م
الدكتور محمد فهمى - حسين نقيب صيادلة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر مجلس نقابة صيادلة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور محمد فهمى حسين، المشاركة فى اليوم العلمى للاحتفال باليوم العالى لمكافحة الإيدز، المقرر عقده يوم الأربعاء، الموافق 14 يناير الجارى بالقاعة الكبرى بنقابة الأطباء بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز ومديرية الشئون الصحية ونقابة أطباء كفرالشيخ
قال الدكتور محمد فهمى حسين، نقيب صيادلة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إسناد أعمال التنسيق للمشاركة كلا من الدكتورة شيماء عكاشة، والدكتورة مروة صالح، والدكتورة يارا فهمى، مؤكدًا على أن المشاركين فى الورشة سيحصلون على شهادة معتمدة من البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ونقابة صيادلة كفرالشيخ ونقابة أطباء.
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