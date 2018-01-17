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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:07 ص
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صور.. واشنطن وحلفاؤها يطالبون بتشديد تفتيش السفن المتجهة من وإلى بيونجيانج

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:42 ص
صور.. واشنطن وحلفاؤها يطالبون بتشديد تفتيش السفن المتجهة من وإلى بيونجيانج اجتماع فى فانكوفر


(أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع حلفائها فى ختام اجتماع فى فانكوفر حول التهديد النووى الكورى الشمالى على ضرورة تشديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إن الدول العشرين التى شاركت فى اجتماع كندا وبينها اليابان وكوريا الجنوبية دعمت "تعزيز الحظر البحرى بغية إحباط عمليات النقل التى تتم من سفينة إلى سفينة" فى عرض البحر للالتفاف على العقوبات، مشددا فى الوقت نفسه على حرص الولايات المتحدة وحلفائها على "عدم التدخل بالأنشطة البحرية المشروعة".

اجتماع فرنكفورت
اجتماع فى فانكوفر

 

اجتماع وزراء خارجية فانكوفر
اجتماع وزراء خارجية فانكوفر

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

ريكس تليرسون ونظيرته الكندية
ريكس تليرسون ونظيرته الكندية

 

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

 

وزيرة الخارجية الكندي كريستيا فريلاند ونظيرتها الكورية الشمالية
وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند ونظيرتها الكورية الجنوبية

 


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