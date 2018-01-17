صور.. "مقاهى تتحدى الدمار" فى مدينة الرقة السورية

صور.. "مقاهى تتحدى الدمار" فى مدينة الرقة السوريةالأربعاء، 17 يناير 2018 02:42 ص
مقاهى الرقة السورية
كتب عبد الوهاب الجندى
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عادت الحياة الطبيعية مجددًا، فى مدينة الرقة السورية، بعد حوالى 4 سنوات من الدمار والخراب والحروب الدائرة منذ سيطرت تنظيم داعش الإرهابى عليها فى 2014.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الأهالى يجلسون فى مقاهى وسط المنازل المدمرة التى شوهتها القنابل والبراميل المتفجرة، ورصاص الجماعات المسلحة، لتناول الأطعمة والمشاريب السورية المشهورة.
وسيطر تنظيم داعش الإرهابى، على مدينة الرقة السورية، فى عام 2014، حيث أعلن خلافته المزعومة، لكن القوات السورية وسوريا الديمقراطية، استعادة السيطرة على المدينة فى عام 2017.
آثار الحرب علي المنازل
الحياة في الرقة السورية
المقاهى وسط الدمار
دمار المدينة
سيدات يجلسن علي المقهى
صناعة الفلافل
فتاة سورية تسير في المدينة
مقاهى الرقة المدمرة
مقاهى الرقة
مقاهي المدينة
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