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صور.. مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاض

الأربعاء، 17 يناير 2018 09:13 م
صور.. مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاض مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاض


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شاركت مئات النساء، اليوم الأربعاء، فى مسيرة بالعاصمة البولندية بوارسو، احتجاجا على قانون تجريم الإجهاض.

وحمل القائمون على المظاهرة لافتات تطالب بأن يكون الإجهاض شرعيا وأمنا ومجانيا.

غير أن التقديرات تشير إلى أن مليون امرأة تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.

احتجاجات فى بولندا
احتجاجات فى بولندا

 

احتجاجات فى وارسو على قانون تجريم الإجهاض
احتجاجات فى وارسو على قانون تجريم الإجهاض

 

جانب من التظاهرت
جانب من التظاهرت

 

مظاهرات فى بولندا ضد تجريم الإجهاض
مظاهرات فى بولندا ضد تجريم الإجهاض

 


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