صور.. مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاض

صور.. مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاضالأربعاء، 17 يناير 2018 09:13 م
مظاهرة نسائية فى بولندا ضد قانون تجريم الإجهاض
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شاركت مئات النساء، اليوم الأربعاء، فى مسيرة بالعاصمة البولندية بوارسو، احتجاجا على قانون تجريم الإجهاض.
وحمل القائمون على المظاهرة لافتات تطالب بأن يكون الإجهاض شرعيا وأمنا ومجانيا.
غير أن التقديرات تشير إلى أن مليون امرأة تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.
احتجاجات فى بولندا
احتجاجات فى وارسو على قانون تجريم الإجهاض
جانب من التظاهرت
مظاهرات فى بولندا ضد تجريم الإجهاض
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