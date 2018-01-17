صور.. مظاهرة فى غزة أمام مكاتب الأونروا بسبب قرار أمريكا بتجميد المساعدات





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تظاهر عشرات الفلسطينيين، بمحيط مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى قطاع غزة احتجاجا، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تخفيضات المساعدات بحق اللاجئين والموظفين العاملين لديها .

وأعلنت الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، وتواجه وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أسوأ أزمة تمويل لها على الإطلاق بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات من ملايين الدولارات من المساهمات، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن خفض التمويل الأمريكى يهدد رسالتنا ويضر الأمن الإقليمى.