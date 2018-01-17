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صور ..محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الأمية

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:03 م
صور ..محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الأمية محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الامية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تسابقت السيدات والعواجيز لكتابة أسمائهم والعديد من الحروف التي تعلموها في فصول محو الأمية أمام اللواء السيد نصر ،محافظ كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية، مساء اليوم الأربعاء ، لفصول محو الأمية بقرية بقلولة التابعة لمركز الرياض، رافقه خلالها محمد الرئيس رئيس مدينة الرياض، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وشكر المحافظ السيدات العواجيز المصممات على محو أميتهم في ظاهرة غير مسبوقه في محافظات مصر.

وقال اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، إنه سعيد بما رأه من إقبال السيدات على فصول محو الأمية ، مطالبا  الرجال بالمشاركة في الفصول مثل السيدات ، مؤكدا أن ما رأه مبشر بالخير ودليل على نجاح الحملة التي بدأت فقط الأول من يناير الجاري .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لـ " اليوم السابع " ، أنه سيتم صرف كراتين تحيا مصر للدراسات والدارسين كل 15 يوماً تشجيعاً لهم ، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون الإقبال من السيدات العواحجيز بهذا الشكل ، مؤكداً أنه يقدم لهن التحية والتقدير لأنهن يقدمن رسالة لكل مصري ومصرية أن طلب العلم غير مرتبط بسن معين.

محافظ كفر الشيخ يتابع كتابة سيدة اسمها في فصول محو الامية
محافظ كفر الشيخ يتابع كتابة سيدة اسمها في فصول محو الامية

 

اقبال من السيدات والعجائز على فصول محو الامية
اقبال من السيدات والعجائز على فصول محو الامية

 

سيدات وأطفال في فصول محو الامية
سيدات وأطفال في فصول محو الامية

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الامية ويشع السيدات الحضور
محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الامية ويشع السيدات الحضور

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الامية بدقلت
محافظ كفر الشيخ يتفقد فصول محو الامية بدقلت

 

السيدات يتسابقين لكتابة أسمائهن أمام المحافظ
السيدات يتسابقين لكتابة أسمائهن أمام المحافظ

 

سعادة المحافظ للإقبال على فصول محو الامية
سعادة المحافظ للإقبال على فصول محو الامية

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 


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