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صور.. تحرير 14 ألف توكيل بكفر الشيخ للرئيس السيسي لتأييد ترشحه لولاية ثانية

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:21 م
صور.. تحرير 14 ألف توكيل بكفر الشيخ للرئيس السيسي لتأييد ترشحه لولاية ثانية إقبال على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي


كفر الشيخ – محمد سليمان
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توافد عدد كبير من الأهالى بمدن محافظة كفر الشيخ، على مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات لتأييد المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث حرر 14 ألفًا و120 شخصًا توكيلات لصالح السيسى، فيما حرر 25 توكيلًا للمرشح الرئاسى خالد على.
 
 
قال محمد سعد موظف بالشهر العقارى، إن عدد التوكيلات التى حررت للرئيس عبدالفتاح السيسي 14 ألفًا و120 توكيلًَا، وعدد التوكيلات التى حررت لخالد على 20 توكيلاً.
 
 
 
اقبال على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي
إقبال على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي

مواطنون حرروا توكيلات لتأييد الرئيس
مواطنون حرروا توكيلات لتأييد الرئيس

مواطنون يحملون توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسى
مواطنون يحملون توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

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