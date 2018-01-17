صور.. تحرير 14 ألف توكيل بكفر الشيخ للرئيس السيسي لتأييد ترشحه لولاية ثانية

صور.. تحرير 14 ألف توكيل بكفر الشيخ للرئيس السيسي لتأييد ترشحه لولاية ثانيةالأربعاء، 17 يناير 2018 03:21 م
إقبال على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
توافد عدد كبير من الأهالى بمدن محافظة كفر الشيخ، على مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات لتأييد المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث حرر 14 ألفًا و120 شخصًا توكيلات لصالح السيسى، فيما حرر 25 توكيلًا للمرشح الرئاسى خالد على.
قال محمد سعد موظف بالشهر العقارى، إن عدد التوكيلات التى حررت للرئيس عبدالفتاح السيسي 14 ألفًا و120 توكيلًَا، وعدد التوكيلات التى حررت لخالد على 20 توكيلاً.
إقبال على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي
مواطنون حرروا توكيلات لتأييد الرئيس
مواطنون يحملون توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسى
إضافة تعليق
محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات
صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة