صور.. المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقضى على عنصر تكفيرى شديد الخطورة شمال سيناء

اكد العقيد تامرً الرفاعى، المتحدث العسكرى، انه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب ، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من - الآتى :

- القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بحوزته بندقية آلية وأجهزة إتصال ، وإكتشاف وتدمير عربة دفع رباعى خاصة العناصر الإرهابية .

- القبض على (22) فرد مشتبه فى دعمهم العناصر التكفيرية .

- إكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة.

- تدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

- وفى إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء تم ضبط عربة تحتوى على قطع غيار دراجات نارية كانت فى طريقها إلى العناصر التكفيرية بشمال سيناء ، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات من جوهر الحشيش المخدر ونبات البانجو.

هذا وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بشمال سيناء .