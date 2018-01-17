صور.. المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقضى على عنصر تكفيرى شديد الخطورة شمال سيناء

صور.. المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقضى على عنصر تكفيرى شديد الخطورة شمال سيناءالأربعاء، 17 يناير 2018 11:08 ص
قوات الجيش المصرى
كتب زكى القاضى
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اكد العقيد تامرً الرفاعى، المتحدث العسكرى، انه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب ، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من - الآتى :
- القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بحوزته بندقية آلية وأجهزة إتصال ، وإكتشاف وتدمير عربة دفع رباعى خاصة العناصر الإرهابية .
- القبض على (22) فرد مشتبه فى دعمهم العناصر التكفيرية .
- إكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة.
- تدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .
- وفى إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء تم ضبط عربة تحتوى على قطع غيار دراجات نارية كانت فى طريقها إلى العناصر التكفيرية بشمال سيناء ، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات من جوهر الحشيش المخدر ونبات البانجو.
هذا وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بشمال سيناء .
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