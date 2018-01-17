صور.. أهالى عرب العيايدة بالخانكة يضبطون شابا يرتدى نقابا لسرقة الأطفال

صور.. أهالى عرب العيايدة بالخانكة يضبطون شابا يرتدى نقابا لسرقة الأطفالالأربعاء، 17 يناير 2018 06:57 م
المتهم بعد ضبطه
القليوبية نيفين طه
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تمكن أهالى عرب العيايدة التابعة لمدينة الخانكة من ضبط شاب متنكرا فى زى نساء ويرتدى عبائه سوداء ونقاب ويقوم باستدراج الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم بسرقتهم، تم التحفظ على المتهم وتسليمه لمركز شرطة الخانكة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من أهالى عرب العيايدة بالخانكة بضبطهم شاب يرتدى نقابا لخطف الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم باستدراجهم بحجة أنه امرأة وبحاجة للمساعدة، تم التحفظ على المتهم وجارى مناقشته لمعرفة نشاطه الإجرامى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المتهم بعد ضبطه
المتهم متخفيا في النقاب
المتهم
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عدد الردود 0
بواسطة:
بركة
عشان كده .. قولنا مليون مرة لازم منع النقاب
من حق المجتمع والناس يعرفوا مين دي اللي في المترو والبنك والمطار والاسواق والمستشفيات .. آلاف الجرائم والأعمال الارهابية ومراقبة بيوت الضباط والقضاة وخطف الاطفال تتم باستخدام النقاب .. الدين يسر وخلاف العلماء رحمة ومن زمان الازهر الشريف اصدر كتاب ( النقاب عادة وليس عبادة ) فرق كبير بين مجتمعات في صدر الاسلام أعدادها بالمئات الآن مئات الملايين .. يجب الحد من خطف الاطفال والسرقة ونقل الرسائل والتكليفات والاسلحة للارهابيين بمنع النقاب .. اعتمدوا ما قاله علماء الازهر وطبقوا ما ورد في كتاب الازهر ( النقاب عادة وليس عبادة ) أخطار النقاب لاتعد ولاتحصى والدين يسر ..