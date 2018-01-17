صور.. أهالى عرب العيايدة بالخانكة يضبطون شابا يرتدى نقابا لسرقة الأطفال





القليوبية نيفين طه

تمكن أهالى عرب العيايدة التابعة لمدينة الخانكة من ضبط شاب متنكرا فى زى نساء ويرتدى عبائه سوداء ونقاب ويقوم باستدراج الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم بسرقتهم، تم التحفظ على المتهم وتسليمه لمركز شرطة الخانكة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من أهالى عرب العيايدة بالخانكة بضبطهم شاب يرتدى نقابا لخطف الأطفال أثناء لهوهم أمام منازلهم ويقوم باستدراجهم بحجة أنه امرأة وبحاجة للمساعدة، تم التحفظ على المتهم وجارى مناقشته لمعرفة نشاطه الإجرامى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



المتهم بعد ضبطه



المتهم متخفيا في النقاب