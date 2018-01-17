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"صحة الاسكندرية ": 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى التكامل ببنجر السكر

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:41 م
"صحة الاسكندرية ": 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى التكامل ببنجر السكر الدكتور مجدى حجازى وكيل صحة الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن وزارة الصحة وافقت على تخصيص مبلغ 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى تكامل القرية المركزية ببنجر السكر التابعة لإادارة برج العرب الصحية ، وذلك فى إطار السياسة التى يتبناها  الدكتور أحمد عماد الدين  وزير الصحة والسكان ، برفع كفاءة الخدمة الصحية فى الأماكن النائية والأشد احتياجا.

وأوضح "حجازى" فى بيان صادر منذ قليل  أن المستشفى لم تشهد أى تطوير منذ سنة 2005 وأصاب الأهمال بنيتها الأساسية مما جعلها لا تعمل الا بشكل محدود كوحدة طب أسرة وتم الاستعانة بالقوافل العلاجية وتوفير أماكن بديلة لتقديم الخدمة جزئيا ، إلا أن ذلك لم يعد كافيا لتقديم خدمة مناسبة لأهل المنطقة ، فتم عمل دراسة متكاملة لتطوير المستشفى لتعود لأداء الدور المخطط لها واستجابت الوزارة بتوفير الدعم المالى اللازم للتطوير.

وأضاف "حجازى" أن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان وافق على إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يمكن إنجاز الأعمال المطلوبة فى أقل وقت ممكن لتتحول الوحدة إلى مسشتفى تخصصى تقدم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين.

 

 

 


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