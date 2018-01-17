شركة "مصدر" تستكمل تمويلا بـ188 مليون دولار لمشروع للطاقة الشمسية بالأردن





رويترز

قالت شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل (مصدر) اليوم الأربعاء إنها استكملت حزمة تمويل بقيمة 188 مليون دولار لأكبر محطة للطاقة الشمسية فى الأردن.

وستتولى بينونة للطاقة الشمسية المشروع الذى تقوده مصدر لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الأردن. وقالت مجموعة تالرى الفنلندية الأسبوع الماضى إنها استحوذت على حصة قدرها 30 % فى بينونة.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بترتيب التمويل لمشروع بينونة للطاقة الشمسية وطاقته 200 ميجاوات.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية فى بيان إن حزمة التمويل تتضمن قرضا من المؤسسة بقيمة 54 مليون دولار إضافة إلى 134 مليون دولار من مقرضين كبار آخرين، من بينهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

ومن بين المقرضين الآخرين، البنك الهولندى للتنمية والبنك العربى – أوروبا وصندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الألمانى للتنمية.

وقال محمد جميل الرمحى الرئيس التنفيذى لمصدر "تمكنا معا اليوم من تحقيق إنجاز متميز باستكمال عملية تمويل المشروع، ونتطلع الآن للبدء فى أعمال البناء فى أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الأردن.

"يشكل حصولنا على التمويل اللازم من عدد من الجهات المقرضة فى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط دليلا على تنامى الاهتمام العالمى بمشاريع الطاقة المتجددة فى الأردن".

وقالت مصدر فى بيان إن من المنتظر استكمال المشروع فى الربع الثانى من 2020، وإنه سيوفر طاقة كهربائية لنحو 110 آلاف منزل وسيساهم فى استبعاد 360 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا، مضيفة أنه سيلبى 3% من الاستهلاك السنوى للطاقة فى الأردن.

وبينونة هى ثانى أكبر مشروع رئيسى للطاقة المتجددة لمصدر فى الأردن، بعد مزرعة الرياح طفيلة وطاقتها 117 ميجاوات التى افتتحت فى ديسمبر 2015.

واستثمرت شركة الطاقة النظيفة المملوكة لحكومة أبوظبى حتى الآن 8.5 مليار دولار فى مشروعات للطاقة المتجددة فى دولة الإمارات العربية ودول أخرى.