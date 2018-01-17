سلطات أوغندا تحذر من النقص الشديد فى مخزون أكياس الدم بالبلاد

سلطات أوغندا تحذر من النقص الشديد فى مخزون أكياس الدم بالبلادالأربعاء، 17 يناير 2018 10:52 م
أكياس الدم
أ ش أ
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حذرت السلطات الطبية فى أوغندا، اليوم الأربعاء، من النقص الشديد فى أكياس الدم فى البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن بنك الدم فى العاصمة كمبالا بات شبه خاوى إذ يحتوى فقط على قرابة 100 كيس دم فيما يجب أن تتوفر الآلاف بشكل يومى، فيما نقلت عن رئيس الرابطة الطبية الأوغندية قوله إن المستشفيات اضطرت إلى إلغاء العمليات الجراحية ما يخاطر بحيوات المرضى.
من جانبها، قالت وزيرة الصحة سارة أوبندى أنه تم طلب المزيد من الأموال للحصول لإعادة مخزون الدم إلى معدلاته الطبيعية، مطالبة المواطنين بالتقدم للتبرع بالدم.
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