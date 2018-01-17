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سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 17 يناير 2018 06:38 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة  بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عبدالعال.ف.ال"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم"احمد.م.ن"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية وبحوزته 25 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض"كتر" وهاتف محمول والمتهم "اسلام.ر.م"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد اثناء استقلاله السيارة رقم (91510ملاكى الاسماعيلية) وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 26 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.ع"32 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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