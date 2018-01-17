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الأربعاء، 17 يناير 2018 01:50 ص
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سقوط عامل بحوزته 100 جرام هيروين قبل ترويجها بحدائق القبة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:00 ص
سقوط عامل بحوزته 100 جرام هيروين قبل ترويجها بحدائق القبة هيروين - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال المباحث، القبض على عامل، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، بحدائق القبة، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.

كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية، عندما اشتبهوا فى شخص وبإيقافه تبين أنه "علاء.م" 40 سنة عامل، وبتفتيشه ضبطت القوة بحوزته 100 قرص مخدر .

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع عن النفس فتحرر له المحضر اللازم، وتم إحالته إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق.


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