سقوط عاطل استولى على 260 ألف جنيه من سيدات برسالة "الحقونى أنا فى القسم"





كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل تخصص فى النصب على السيدات المسنات، بالاتصال بهن وادعاء أنه على صلة قرابة معهن، وطلب المساعدة بزعم أنه محتجز فى قسم الشرطة، ثم طلب مبلغ مالى منهن، وهى الطريقة التى نفذ من خلالها 19 واقعة بالأسلوب نفسه، مستوليا على 260 ألف جنيه.

كان رجال مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقوا بلاغا من المواطنة "صبرية. أ. ا"، 65 سنة "بالمعاش"، التى أفادت بتلقيها اتصالا من هاتف محمول، أوهمها خلاله بأنه أحد أقاربها، وأنه محجوز فى القسم لاتهامه بمحضر إيصال أمانة، وطلب منها إقراضه 12 ألف جنيه، وأرسل أحد الأشخاص بالفعل لاستلام المبلغ، وعقب تسليمه له اكتشفت أنها تعرضت لواقعة نصب، فحررت المحضر 158 لسنة 2018 جنح القسم بشأن الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن وراء الواقعة قائد السيارة (ط ط 7424) ماركة أوبل سوداء، مقيدة باسم "عادل. إ. م"، 47 سنة، بحيازة "أحمد. إ. ا"، 44 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى القضية 5048 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة "نصب"، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى 3 سنوات، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

على الفور تحرك ضباط مباحث القسم للتعامل مع الواقعة، ونجحوا فى ضبط المتهم وبحوزته السيارة المذكورة، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والسيارة (45570 ملاكى المنيا) جيب سوداء اللون، المملوكة لزوجته، و43 ألف جنيه ومشغولات ذهبية قدرها 400 جرام.

وبمواجهته المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير المناقشة اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال النصب على المواطنين، خاصة السيدات المسنات، عن طريق الاتصال بهن تلفونيا، وبطريقة عشوائية، والادعاء بأنه أحد أقاربهن، والتحصل منهن على عناوين إقاماتهن، ثم التوجه لهن مدعيا أنه محامٍ، والاستيلاء على المبلغ المالى بدعوى توصيله للطرف الآخر.

وأقر المتهم فى اعترافاته، بارتكابه 19 حادثا بالأسلوب نفسه، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 260 ألف جنيه، إضافة إلى مشغولات ذهبية، وأضاف أن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية والسيارتين المضبوطتين بحوزته، من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأنه أنفق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على مصروفاته الشخصية، قتحرر المحضر اللازم، وأُحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.