سفير مصر في إيطاليا يلتقى أسقف تورينو وروما بمقر السفارة

سفير مصر في إيطاليا يلتقى أسقف تورينو وروما بمقر السفارةالأربعاء، 17 يناير 2018 10:40 م
الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما
كتب أحمد جمعة
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قام نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما اليوم الأربعاء بالتوجه إلي السفارة المصرية بروما يرافقه الآباء الكهنة وبعض من أفراد الجالية القبطية بروما وذلك للمشاركة الإيجابية في اختيار المرشح الذي يرونه كفيل بالنهوض بمصر ، ويخدم مصالح الشعب المصري.
وكان في استقبال نيافته والوفد المرافق له كل أعضاء السفارة المصرية بروما وعلي رأسهم السفير هشام بدر والذين قدموا كل الخدمات والتيسيرات المطلوبة ، بصورة لائقة جدا.
وأشاد نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بالمجهود الرائع الذى يقدمونه للجالية المصرية والذي يشهد به الجميع ، متوجها بالشكر للسفير هشام بدر ولكل أعضاء السفارة المصرية بايطاليا.
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