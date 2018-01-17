سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2018 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه





كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر الشراء لليورو فيما ارتفع سعر البيع، مسجلا 21.54 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، والذى جاء كالتالى.



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.6006 جنيه للشراء

21.7264 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.54 جنيه للشراء

21.87 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.58 للشراء

21.85 للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.62 للشراء

21.89 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.56 للشراء

21.88 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.52 للشراء

21.85 للبيع