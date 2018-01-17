سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2018 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه

سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2018 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيهالأربعاء، 17 يناير 2018 01:28 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر الشراء لليورو فيما ارتفع سعر البيع، مسجلا 21.54 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.
ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، والذى جاء كالتالى.
اليورو
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.6006 جنيه للشراء
21.7264 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.54 جنيه للشراء
21.87 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.58 للشراء
21.85 للبيع
سعر صرف اليورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.62 للشراء
21.89 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.56 للشراء
21.88 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.52 للشراء
21.85 للبيع
صرف اليورو
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