سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-1-2018 واستمرار ثبات العملة السعودية





كتبت- هبة حسام

استمر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2018، فى استقراره مقابل الجنيه المصرى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..



الريال-السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.7109 جنيه للشراء

4.7378 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

السعودية تودع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى لحماية العملة المحلية



ومن ناحية أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، توجيهاته بإيداع مبلغ مليارى دولار كوديعة فى حساب البنك المركزى اليمنى ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزى اليمنى ثلاث مليارات دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد العاهل السعودى أن ذلك يأتى فى إطار تعزيز الوضع المالى والاقتصادى بالجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمنى مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قد أكد دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية واقتصاده، لتجاوز التحديات الراهنة فى المجالات كافة.