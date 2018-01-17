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سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2018 وارتفاع طفيف بالعملة الامريكية

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:30 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2018 وارتفاع طفيف بالعملة الامريكية سعر الدولار اليوم الاربعاء


كتبت – دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 17-1-2018، فى الوقت الذى ارتفع فيه بقيمة قرشين فى 3 بنوك، وهى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية، فيما سجل  17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك..

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.66 جنيه للشراء

 17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.68  جنيه للشراء

17.78 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

الذهب ينخفض مع تعافى الدولار من أدنى مستوى فى 3 سنوات

 

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها فى المعاملات المبكرة ليجرى تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات.

 

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1334.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1343.91 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار للأوقية يوم الاثنين.

 

 

 

 

 

 


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