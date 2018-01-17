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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:23 م
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سرقة 35 طن أرز تموينى من مخازن الشركة المصرية بالفيوم

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:14 م
سرقة 35 طن أرز تموينى من مخازن الشركة المصرية بالفيوم أرز - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت أجهزة التموين بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط تلاعب في كميات الأرز التمويني المنصرف من فروع الشركة المصرية لتجارة النصف جملة، وبلغت 35 طن أرز.

تلقى المحاسب عبد الفتاح محمود شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، معلومات بوجود تلاعب فى كميات الأرز التموينى الذى تصرفه فروع الشركة المصرية لتجارة النصف جملة.

تشكلت حملة مفاجأة، بقيادة وكيل الوزارة، والمهندس صديق ماضى، مدير المكتب الفنى، والمهندس محمود عبد التواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ووفقا للبيان، رصدت لجنة الجرد وجود تلاعب بكميات الأرز عن طريق الاستلام الوهمى وغير موجودة على أرض الواقع بالمخازن التابعة للشركة المصرية لفرع أبشواى، وبلغت الكمية المختلسة 35 طن أرز مدعم.

تحرر محضر ضد أمين العهدة بفرع أبشواى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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