سحر نصر توقع مع الاتحاد الأوروبى منحة لدعم استراتيجية السكان حتى 2020 - فيديو وصور





كتب عبد الحليم سالم - تصوير حسام عاطف

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبى الجنوبى بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، كما تم الإعلان عن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الاوروبى 209 مليون يورو لدعم 13 دولة من بينهم مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، هى لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل دعم الاستراتيجية والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى نظرا لخطوة العامل الديموغرافى على مسار عملية التنمية والاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بماهية تنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسى للمجلس القومى للسكان.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة بشكل عامل، حيث تضع له أولوية ضمن خطتها فى عام 2018، بجانب التعليم، نظرا لأنهما يعدان استثمار فى البشر.































































































