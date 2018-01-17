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روسيا تعلن استعدادها لمواصلة دعم التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:34 م
روسيا تعلن استعدادها لمواصلة دعم التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية وممثل جامعة الدول العربية فى موسكو، بأن روسيا مستعدة لمواصلة دعم إقامة حوار سياسى بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى مختلف الساحات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية "خلال المناقشة، تم توجيه الاهتمام الرئيسى لمشكلات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".


وأشار البيان، إلى أنه جرى أيضا التبادل الشامل للآراء بشأن الحالة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مهام تخفيف حدة التوتر فى المنطقة وحل الأزمات.

 


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