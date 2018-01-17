روسيا تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى 2018





رويترز

أبلغ وزير الاقتصاد الروسى ماكسيم أورشكين، منتدى اقتصاديا سنويا اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلى الاجمالى لروسيا من المتوقع أن يتسارع فى 2018 .

وقالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا نما بما يتراوح بين 1.4 و1.8 % فى 2017 بعد أن انكمش الناتج المحلى الاجمالى على غير المتوقع فى نوفمبر مع تضرره من هبوط فى الانتاج الصناعى..

ومن ناحية أخرى، قال البنك الدولى إن تقديراته تشير إلى أن الاقتصاد الروسى نما بنسبة 1.7 % العام الماضى.