روسيا تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى 2018

روسيا تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى 2018الأربعاء، 17 يناير 2018 05:23 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
إضافة تعليق
أبلغ وزير الاقتصاد الروسى ماكسيم أورشكين، منتدى اقتصاديا سنويا اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلى الاجمالى لروسيا من المتوقع أن يتسارع فى 2018 .
وقالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا نما بما يتراوح بين 1.4 و1.8 % فى 2017 بعد أن انكمش الناتج المحلى الاجمالى على غير المتوقع فى نوفمبر مع تضرره من هبوط فى الانتاج الصناعى..
ومن ناحية أخرى، قال البنك الدولى إن تقديراته تشير إلى أن الاقتصاد الروسى نما بنسبة 1.7 % العام الماضى.
إضافة تعليق
"المرتبات ع الميزان تحت قبة البرلمان".. لجنة الخطة والموازنة تعيد دراسة ملف الأجور وتؤكد: الحدان الأدنى والأقصى لا يقارنان بالسوق العالمية وإعادة النظر أصبحت ضرورة.. والنائب ياسر عمر: عجز الموازنة سيشكل عائقا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة